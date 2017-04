ஓபிஎஸ்ஸை நோக்கி எடப்பாடியை தலைதெறிக்க ஓட வைக்கும் தினகரனின் தெனாவெட்டு பேச்சுகள்!

தினகரனின் தெனாவெட்டு பேச்சுகளே முதல்வர் எடப்பாடி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை ஓபிஎஸ் அணி நோக்கி துரத்திவிட்டுள்ளதாம்.

English summary

Due to the Pressure from TTV Dinakaran now TamilNadu Chief Minsiter Edappadi and his supportes decided to join hands with Team OPS.