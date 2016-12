ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்- திருநாவுக்கரசர் மோதலுக்கு காரணமே "அந்த தலைவர்" தானாமே?

ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், திருநாவுக்கரசர் இடையேயான மோதலுக்கு திமுகவின் மூத்த தலைவர் ஒருவர்தான் தூபம் போட்டதாக கூறப்படுகிறது. திமுக மூத்த தலைவரின் தூண்டுதலாலேயே திருநாவுக்கரசை இளங்கோவன் கடுமையாக விமர்சிப்பதா

English summary

Here the behind the scenes of EVKS Elangovan's opposing to TNCC leader Thirunavukkarasar.