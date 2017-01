மக்களின் அறவழிப் போராட்டத்தை அடக்குமுறையால் ஒடுக்க அரசு முயல்வது ஏன்?

ஏழாவது நாள் போராட்டம் தொடர்கிறது. போராட்டத்தை ஒடுக்க மக்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்தி வருகிறது. சில இடங்களில் கண்ணீர் புகை வீசி வருகிறது. இதில் பலர் தாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu government tries to excavate the protestors from their place. Police lathi charged the protestors in various parts of Tamilnadu. the present situation worsens.