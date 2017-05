பிரச்சினை வரும்னா அதை விட்ருவேன்.. இலங்கைக்குப் போகாதது குறித்து ரஜினி விளக்கம்!

இலங்கையில் லைக்கா நடத்திய நிகழ்ச்சி ஏன் போகவில்லை என்ற காரணத்தை ரஜினி ரசிகர்களின் கூட்டத்தில் இன்று கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Rajinikandh has explained that why he did not go to Lyca’s programme in Sri Lanka.