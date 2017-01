சென்னை கலவரத்தின் பின்னணி என்ன? தானாக முன்வந்து விசாரிக்குமா சுப்ரீம் கோர்ட்?

சென்னை கலவரத்தில், பொதுமக்கள் அடைந்த இன்னலுக்காக, சென்னை ஹைகோர்ட் அல்லது சுப்ரீம்கோர்ட்டே நேரடியாக தானாக முன்வந்து விசாரிக்கலாம் என்கிறார்கள் சட்ட வல்லுநர்கள்.

Tuesday, January 24, 2017, 11:43 [IST]

The protest at Marina was symbolic and more importantly peaceful. However on Monday things went haywire. It would not be wrong to say that there was a complete breakdown of the machinery. It is never a pretty sight to see policemen hurling stones at the public. Legal experts say that the judiciary is independent and is not under anyone. If a probe is initiated by it suo motu, it would be a serious one and the matter can be taken to the logical.