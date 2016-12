போயஸ் கார்டனுக்குள் ஐடி அதிகாரிகள் டீம் நுழைந்தது ஏன்? பரபர தகவல்கள்

போயஸ் கார்டனுக்குள் ஐடி அதிகாரிகள் டீம் ஏன் நுழைந்து 2 அறைகளை சீல் வைத்தது என்பது தொடர்பாக பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

IT Team entered to Late Jayalaithaa's Poes Garden Bungalow and Sealed Two rooms.