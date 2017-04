ஐடி ரெய்டுக்கான காரணம் இதுதானாம்.. சரத்குமார் விளக்கத்தைப் பாருங்க!

ஆர்.கே. நகர் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு செல்வதை தடுக்கவே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதாக நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவருமான சரத்குமார் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

AISMK leader Sarath Kumar has said that the Centre is planning to stall him to campaign in RK Nagar throguh IT raids.Chennai’s RK Nagar on April 12, income tax sleuths on Friday raided the houses and offices of Tamil Nadu’s health minister C Vijayabhaskar, and film actor Sarathkumar.