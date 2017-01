பல லட்சம் தியாக சீலர்களின் புரட்சியில் திறந்த வாடிவாசல்களை சசிகலாவுக்காக மூடிவைப்பது நியாயம்தானா?

லட்சோப லட்சம் தியாக சீலர்களின் அறவழிப் போரால் வாடிவாசல்கள் திறக்கப்பட்டன. ஆனால் தற்போது சசிகலா என்ற தனிமனிதருக்காக வாடிவாசல்களை மூடி வைத்திருப்பது நியாயமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Sources said that Jallikattu postoponed in Alanganallur for ADMK General Secretary Sasikala.