ஜெயலலிதாவின் மரணத்துக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் மர்ம மரணங்கள் தொடருவது ஏன்?

ஜெயலலிதா இறப்புக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் பல்வேறு மரணங்கள் நிகழ்ந்ந்து வருகின்றன. ஆனால் அந்த மர்ம மரணங்களின் பின்னால் இருக்கும் முடிச்சுகளை போலீசார் அவிழ்க்கவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After Jayalalitha's death, her servants including car driver, cook been attacked. Fortunately cook escaped. Police has to find out the reason behind these attacks but they remain silent as usual.