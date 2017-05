எம்எல்ஏவை பார்க்கும் பிரதமருக்கு என்னை பார்க்க மனமில்லையா? ... ஸ்டாலின்

பொறுப்பான எதிர்க்கட்சித் தலைவரை, விவசாயிகளை சந்தித்து பேச பிரதமருக்கு மனம் வரவில்லை என்று ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Stalin told that PM could meet Panneerselvam, just an MLA but spared no time for him, either as the leader of opposition in Tamil Nadu assembly or a farmers representative whose cause he wanted to take up with him.