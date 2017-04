அன்று ரஜினி பல்டி அடித்ததாக கூறிய சத்யராஜ்.. இன்று தானே பல்டி அடித்த சோகம்!

நான் பேசிய பேச்சுகள் கன்னட மக்களை மன வருத்தம் அடையச் செய்தது என்று கருதினால் அதற்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்று சத்யராஜ் கூறியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kattappa fame Sathyaraja has expressed his apology to the Kannada movements on Bahubalai 2 movie issue. But many has raised questions on his sudden change.