கோவில் குளங்களை கவனிங்க... ஆலோசனை சொன்ன ஜோதிடர் - நிறைவேற்றும் ஸ்டாலின்

திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலினின் செயல்பாடுகள் எல்லாமே இப்போது ஜோதிடர்களின் ஆலோசனைப்படியே நடந்து கொண்டிருக்கிறதாம்.

English summary

M.K.Stalin Cleaning Temple Pond. M.K.Stalin’s call to voluntarily desilt tanks, to protect and preserve water bodies.