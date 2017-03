மன்னார்குடி அடியாட்களை கூவத்தூரிலிருந்து ஓட ஓட விரட்டிய எஸ்.பி முத்தரசி.. விளைவு "வெயிட்டிங் லிஸ்ட்

கூவத்தூரில் சசிகலா ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுக்கு அடியாட்களாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ரவுடிகளை ஓட ஒட விரட்டியவர் எஸ்.பி முத்தரசி அதற்கு பரிசாகவே இப்போது காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Kanchipuram SP Mutharasi has been shunted from the post by the Edappadi govt. This is because of her stern action against Mannargudi gand in Kuvahtur resort, say sources.