ஜெ. உடல் அடக்கம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பே பதவியேற்றது ஏன்? ஓபிஎஸ்க்கு தம்பிதுரை கேள்வி

ஜெயலலிதா உடல் அடக்கம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பே ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதவியேற்றது ஏன் என எம்பி தம்பிதுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

MP Thambidurai asking why ops had taken oath as CM before Jayalalitha's body buried. And he said there is only one team in ADMK. No two teams and all.