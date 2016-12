தலைமைச் செயலாளர் அறையில் நடந்த சோதனை: ஒபிஎஸ் மவுனம் காப்பது ஏன்?- ஜி.ரா கேள்வி

தலைமைச் செயலாளரின் அறையில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனை குறித்து தமிழக முதல்வர் வாய் திறக்கவில்லை என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O.Paneerselvam should break IT raid Rama mohan rao room at secretarait on Wednesday.