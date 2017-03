ஜெ. சிகிச்சை.. சிங்கப்பூர் பிசியோதெரபிஸ்ட்டுகள் வந்தது ஏன்?.. மனோஜ் பாண்டியன் கேள்வி

சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையிலேயே ஜெயலலிதாவுக்கு பிசியோதெரபிஸ்ட் சிகிச்சை அளிக்காமல் சிங்கப்பூரில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டது ஏன் என்று முன்னாள் எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

The world famous Apollo Hospital's Physiotherapists were not treated to Jayalalitha, why those specialists from Singapore, asks Manoj Pandian.