தமிழக விவசாயிகள் பிரச்சினையில் மோடியின் மவுனம் சொல்ல வரும் செய்தி என்ன?

மீனவர் பிரச்சினை, காவிரி பிரச்சினை, நெடுவாசல் போராட்டம், விவசாயிகள் போராட்டம் என தமிழக மக்களை மத்திய அரசு தொடர்ந்து வஞ்சித்து வருகிறது

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 27, 2017, 11:12 [IST]

English summary

Tamil nadu has facing so many issues now. But PM Narendra Modi Govt unable to hear any issues. It continuously deceives TN. Is that govt is performing on vote banking?