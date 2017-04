ஸ்டாலின், ஓபிஎஸ், கமலுடன் பாமக வக்கீல் பாலு திடீர் சந்திப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

மு.க. ஸ்டாலின், ஓபிஎஸ், கமல்ஹாசன் ஆகியோரை பாமக வழக்கறிஞர் பாலு திடீரென சந்தித்தது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Here are the reasons behind the meeting of PMK's lawyer K Balu with MK Stalin and O Panneerselvam.