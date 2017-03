டாக்டர்கள் போராட்டதை போலீசார் ஏன் தடுக்கவில்லை? நீதிபதி கிருபாகரன் சரமாரி கேள்வி

சென்னையில் பயிற்சி டாக்டர்கள் போராட்டம் நடத்திய போது போலீசார் என்ன செய்துக் கொண்டிருந்தனர் என சென்னை ஹைகோர்ட் நீதிபதி கிருபாகரன் சரமாரியாக விளாசியுள்ளார்.

English summary

Chennai high court justice Kirubakaran questiones that Why Police officials did not stop Doctors protest. Where the police were when the protest happened.