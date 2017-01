முதல்வர் பெயரை டேமேஜ் செய்ய நடத்தப்பட்டதா தடியடி? யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது காவல்துறை?

கண்டிப்பாக முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் இந்த தடியடியை விரும்பியிருக்க வாய்ப்பில்லை. நல்ல பெயர் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட பன்னீர்செல்வம் ஒன்றும், அரசியல் தெரியாத புதுமுகம் கிடையாது.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 12:21 [IST]

English summary

Why police took action against Marina protesters all of a sudden even though they maintain peace since one week?