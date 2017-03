நெடுவாசல் போராட்டம் தேவையற்ற ஒன்றாம் ... விடாது வம்பிழுக்கு மபி எம்.பி இல. கணேசன்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து பொதுமக்கள் நெடுவாசலில் போரட்டம் செய்வது தேவையற்றது என்று ராஜ்யசபா எம்.பியும் , பாஜக மூத்த தலைவருமான இல. கணேசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP Rajya Sabha MP Ela Ganesan said that the TamilNadu Chief Minister should perform for the people instead of following the instruction which is given by Sasikala from Prison.