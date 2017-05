அரசியலுக்கு வந்தால் இமயமலைக்கு ரஜினி போகமாட்டார்... நண்பர் ராஜ்பகதூர் திட்டவட்டம்

நடிகர் ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் இமயமலைக்கு போகமாட்டார் என்று அவரது 47 ஆண்டுகால நண்பர் ராஜ்பகதூர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Why Superstar Rajinikanth going to Himalaya for the past 47 years?- His friend discloses the secret.