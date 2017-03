6 அமைச்சர்களை பந்தாடிய சபீதாவை தூக்கியடித்த செங்க்ஸ்.. பரபர பின்னணி

முதல்வர் ஜெயலலிதாவை ஆண்ட்டி என்று பாசத்தோடு அழைத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் சபீதா, 6 பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்களை பந்தாடியவர், அவரை செங்கோட்டையன் தூக்கியடித்ததன் பரபர பின்னணி வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Talks were there that IAS officer Sabeetha was behind the removal 6 minister during Jayalalitha period. But now she has been shunted by minister K A Sengottaiyan.