ஜெ.வைப் பார்த்து "குட்டிப்பையா" என்று கதறிய சசிகலா.. அம்பலமாகும் அரண்மனை ரகசியங்கள்!

ஜெயலலிதாவைப் பார்த்து கடைசி நேரத்தில் குட்டிப் பையா எழுந்திரி என சசிகலா கதறியது ஏன் என்ற தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Here the reasons for Sasikala's calling to Jayalalithaa as Kutti Paiya after her death at Apollo on Dec. 5, 2016.