விடிய விடிய கூவத்தூரில் சசிகலா ஏன் தங்கினார்?.. பரபர தகவல்கள்!

விடிய விடிய கூவத்தூரில் சசிகலா தங்கியது குறித்து பரபரப்புத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Former DMK MLA Shivasankar has explained in his FB page about why Sasikala chose to stay in Kuvathur resort yesterday night?