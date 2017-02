அதிமுகவின் கட்டுக்கோப்பை குலைத்த பாஜகவை பழிச்சொல்ல சசிகலா தயங்குவது ஏன்? ஜவாஹிருல்லா

கடந்த ஐந்து மாதங்களாக ஒரு நிரந்தரமாக ஆளுநர் நியமிக்கப்படவில்லை. அப்படி நியமிப்பதற்கு பன்னீர் செல்வம், சசிகலா ஆகியோர் எவ்விதக் கோரிக்கையையும் மத்திய அரசிடம் வைக்கவில்லை ஜவாஹிருல்லா கூறியுள்ளார்.

English summary

why ADMK General secretary sasikala get reluctant to raise blame on bjp, says MMK chief M H Jawahirullah