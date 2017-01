ஸ்டாலின் மீது சசி கணவர் நடராஜன் திடீர் பாய்ச்சல்... ஓபிஎஸ்க்கு செக் வைக்கும் மன்னார்குடி கோஷ்டி!

சென்னை வன்முறைக்கே ஸ்டாலின்தான் காரணம் என சசிகலா கணவர் நடராஜன் சாடியுள்ளார். ஸ்டாலினுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் முதல்வர் ஓபிஎஸ்க்கு செக் வைக்கதான் இந்த பரபரப்பை கிளப்பினராம் நடராஜன்.

English summary

Here the reasons of ADMK Genereal Secretary Sasikala's Husband Natarajan slammed DMK Working President MK Stalin.