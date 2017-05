மக்களுக்கு நல்லது செய்யாத இந்த அரசு தேவையா? - காங். எம்.எல்.ஏ விஜயதாரணி எக்ஸ்குளூசிவ் பேட்டி

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை. எடப்பாடி அரசு சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை இழக்கும். அப்போது ஆட்சி கவிழும் என காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ விஜயதாரணி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 11:39 [IST]

English summary

In Tamilnadu law and order is not in good conditiuon and government not bothering people. Then why should this government continue asked congress MLA Vijayadharini