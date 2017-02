சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டு.. வைரலாகும் வாட்ஸ்அப் கேள்வி!

சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கோரியபோது, அதை ரகசிய வாக்கெடுப்பாக நடத்தியிருக்க வேண்டும் என்று வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் சுற்றி வருகிறது.

English summary

Why Speaker has allowed open ballot in the Tamilnadu Assembly, asks whatsapp message?