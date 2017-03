கச்சத்தீவு திருவிழாவை புறக்கணித்ததால் தமிழக மீனவரை படுகொலை செய்து சிங்கள கடற்படை நரவேட்டை!

கச்சத்தீவு திருவிழாவை புறக்கணித்ததால் தமிழக மீனவரைப் படுகொலை செய்து சிங்கள கடற்படை நரவேட்டையாடியுள்ளது.

English summary

After the boycott announcement of Katchatheevu festival, Srilankan Navy shot dead TamilNadu Fisherman.