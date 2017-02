ஆளுநரின் அசால்ட் பதிலால் அப்செட்... ஸ்டாலின் நடத்திய மெரினா போராட்டத்தின் பின்னணி இதுதான்!

சட்டசபையில் தாம் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக முறையிட்டபோது ஆளுநர் அளித்த பதில் திருப்தி தராததால் ஸ்டாலின் போராட்டத்தில் குதித்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Here the reasons for DMK Working president and Opposition leader MK Stalin's Marina Protest after the assembly violences.