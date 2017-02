தமிழக கவர்னராகப் போகிறாரா "பொர்க்கி" சு. சாமி? அதான் சசி முதல்வராவதை ஆதரிக்கிறாரா?

"பொறுக்கி" புகழ் சுப்பிரமணியசாமி தமிழக ஆளுநராக நியமிக்கப்படவுள்ளாராம். இதனால்தான் அவர் சசிகலாவை ஆதரித்து டிவீட் போடுவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources say Subramaniam Swamy may be appointed as the governor of Tamil Nadu soon, Thats why he is supporting Sasikala a the CM.