நீட் தேர்வுக்கு தமிழகம் மட்டும் ஏன் விலக்கு கேட்கிறது.. நீதிபதி கிருபாகரன் சரமாரி கேள்வி

நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகம் ஏன் விலக்கு கேட்கிறது என்று நீதிபதி கிருபாகரன் சரமாரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Why Tamil Nadu wants exempt from NEET exam ask Justice Kirubakaran today.