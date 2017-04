நீட்க்கு முதலில் எதிர்ப்பு.. இப்போது எதற்காக ஆதரவு.. அரசு ஆட்டம் காண்பதாலா? ஐகோர்ட் சரமாரி கேள்வி

‘நீட்’ தேர்வுக்கு முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த தமிழக அரசு தற்போது எதற்காக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

Madras High Court has asked, why Tamil Nadu government has supported NEET exam.