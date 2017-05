சமூக வலைத்தளங்களில் தமிழர்களின் விமர்சனம் கீழ்த்தரமாக இருக்கிறது... - ரஜினி ஆதங்கம் : வீடியோ

நடிகர் ரஜினிகாந்த, அரசியலுக்கு வருவேன் என கூறியதை சிலர் முகநூல், டுவிட்டரில் மிக கீழ்த்தரமாக எழுதியுள்ளதாகவும், தமிழர்கள் கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் எனவும் ஆதங்கத்துடன் கேட்டுள்ளார

English summary

In Facebook, twitter some people criticized me very badly. i never bother it and fans also should not bother. Let us see when the war come in front of us told Rajinj in his fans meet in Chennai.