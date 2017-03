நாடு தாங்காதே! ஜெ.வாக சசிகலா.... டூப்ளிகேட் எம்ஜிஆராக தினகரன்? தொப்பிக்கு அடம்பிடித்ததன் ரகசியம்!

தொப்பி சின்னத்தை வாங்கியிருக்கும் தினகரன் இனி எம்.ஜி.ஆர். போல தொப்பி, கண்ணாடி போட்டு டூப்ளிகேட்டாக ஆர்கே நகரில் வலம்வரக் கூடும் என்கின்றன அவரது அடிப்பொடிகள்.

English summary

Here the Reasons of Team Sasikala's selection of Hat Symbol for RK Nagar By Elections.