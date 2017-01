ஓபிஎஸ்-க்கு எதிராக தம்பிதுரை கலகக் குரல் எழுப்புவதன் பின்னணி இதுதான்..

சசிகலா முதல்வராக வேண்டும் என பகிரங்க அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் தம்பிதுரை. ஓ பன்னீர்செல்வத்துடனான பனிப்போரின் உச்சமாகவே இந்த அறிக்கையை தம்பிதுரை கொடுத்திருக்கிறாராம்.

English summary

Here the reasons behind the Lok Sabha Deputy Sepaker Thambidurai's revolt against Tamilnadu Chief Minsiter O Panneerselvam.