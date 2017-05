மழை பெய்யுதுன்னு தெரிஞ்சும் மழை யாகம் நடத்திய அறிவாளி அமைச்சர்!

தருமபுரி மாவட்டத்தில உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் நடத்திய மழைக்கான யாகத்தில் எம்எல்ஏ-க்கள் கலந்து கொள்ளாததன் பின்னணி தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

ADMK government is practising rain yagna in most of the places. In Dharmapuri , no mla, ex members participate in Minister Anbazhagan's Yagna.