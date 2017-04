நாடே சிரிக்கிறது.. செயலாளரும், துணை செயலாளரும் சிறையில்.. மிக்சர் சாப்பிடும் அதிமுக தலைகள்

சசிகலா, தினகரன் போன்றோரே கட்சியிலிருந்து விலக்கி வைத்துவிட்டு கட்சியை காப்பாற்ற முடியாத கையறு நிலையில்தான் இருக்கிறது அதிமுக.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 10:27 [IST]

Why the AIADMK can't take action against TTV Dinakaran and Sasikala eventhough they are in jail for corruption.