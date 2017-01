ஜல்லிக்கட்டு.. அவசர சட்டம் கொண்டுவர சட்டத்தில் இடமிருந்தும் மோடி அரசு செய்யாதது ஏன்? பாஜக விளக்கம்

தார்மீக அடிப்படையில், உச்சநீதிமன்றத்தின் மாண்பு, மாட்சிமைக்கு பங்கம் வரக் கூடாது என்பதற்காக மத்திய அரசு அவசர சட்டத்தை கொண்டுவரவில்லை என்கிறது பாஜக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Vanathi Srinivasan says, why the Modi gvt doesn't bring an ordinance for Jallikattu.