பூனை கண்ணை மூடிவிட்டால் பூலோகம் இருண்டு விடுமா மிஸ்டர் தினகரன்?

ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் உள்ள மர்மங்களை ஓ.பன்னீர் செல்வம் தோண்டியெடுக்க முயன்றதால் நடுங்கி போன தினகரன் செய்த காரியம் பூனை கண்ணை மூடிவிட்டால் பூலோகம் இருண்டு விடும் என்பது போல் உள்ளது.

English summary

TTV Dinakaran has given pressure to TN Govt to give notice to OPS on vacating govt villa. It is the reason behind that notice.