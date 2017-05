ஐஏஎஸ் தேர்வுகளில் கூட இல்லாத கெடுபிடிகள் நீட் தேர்வுக்கு ஏன்?... தமிழகம் என்ன கிள்ளுகீரையா?

மாநில ஆலோசகராக, மாவட்ட நிர்வாகியாக பல்வேறு பொறுப்புகளை வகிக்கும் ஐஏஎஸ் தேர்வுகளுக்குக் கூட நீட் தேர்வுக்கு காட்டப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் காட்டப்படுவதில்லை.

English summary

Neet exam was conducted yesterday. There will no that much of restrictions imposed on Central govt exams. Then why the centre has imposed too much on students.