சசிகலாவுக்கு முதல்வர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க தயங்கும் ஆளுநர்... பின்னணியில் துண்டு தலைவர்?

சசிகலாவுக்கு முதல்வர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க தமிழக ஆளுநர் தயங்குவதின் பின்னணியில் அரசியல் கட்சியின் முக்கிய தலைவர் ஒருவர் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that the Centre feels that Sasikala to wait till the the supreme court delivers its verdict on her DA case.