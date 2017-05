மத்திய அரசை விமர்சிக்காதீங்க... எடப்பாடியின் திடீர் உத்தரவுக்கு காரணம் இதுதான்!

மத்திய அரசை விமர்சிக்கக் கூடாது என அமைச்சர்களுக்கும் அதிமுகவினருக்கும் முதல்வர் எடப்பாடி திடீர் என உத்தரவிட்டிருப்பது டெல்லியை சமாதானப்படுத்ததான் என்கிறது கோட்டை தகவல்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Here the reasons of TN Chief Minister Edappadi Palanisam's recent direct his cabinet colleagues not to criticize the Centre.