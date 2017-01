சின்னம்மா..சின்னம்மான்னு அமைச்சர்கள் மீடியாவில் பேட்டி கொடுப்பது எல்லாம் நடிப்பு கோப்ப்பால்!

சசிகலாவை புகழும் எந்த அமைச்சரும் தனிப்பட்ட முறையில் தம்மை சந்திப்பவர்களிடம் அவர்களை பற்றியே பேசுவதே இல்லையாம். அமைச்சர் பதவியை தக்க வைக்கத்தான் இந்த பேட்டிகள் என்பதை மறைமுகமாக சொல்கின்றனராம்

English summary

Here the reasons for Tamilnadu Ministers praising slogans of "Chinnammaa" "Chinnammaa".