கூண்டோடு அதிமுக அமைச்சர்கள் எடப்பாடி கோஷ்டியில் தஞ்சம் அடைந்தது இந்த பீதியில்தான்!

ஒரே இரவில் அத்தனை அமைச்சர்களும் தினகரனை தூக்கிப் போட காரணமே 'ரெய்டு' 'கைது' பீதிதானாம்.

English summary

TamilNadu Minsiters are fearing on more IT Raids by Centre. This only the reason for the revolt against Dinakaran.