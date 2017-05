பஸ் ஸ்டிரைக் ஏன்? சமூக வலைதளங்களில் பரவும் கருத்துக்களுக்கு போராட்டக்காரர்கள் விளக்கம்

தமிழகத்தில் நடக்கும் பேருந்து வேலை நிறுத்தம் ஏன் நடத்தப்படுகிறது என்றும், அதற்கான உண்மையான காரணங்கள் என்னவென்றும் போராட்டக்காரர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். அந்த விளக்கம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Why Transport workers strike, True reason behind the strike. Workers Explanation for Rumors spreading in social media