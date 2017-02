டிடிவி தினகரன் சொத்துக்கள் இன்னமும் பறிமுதல் செய்யப் படாதது ஏன்?

Subscribe to Oneindia Tamil

இந்த சட்டத்திற்கு பெயர்தான் The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976. சுருக்கமாக இதனை SAFEMA சட்டம் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து பத்தாண்டுகள் ஆன போதிலும் இன்று வரையில் SAFEMA சட்டப்படி தினகரனுக்குச் சொந்தமான எந்த சொத்துகளும் பறிமுதல் செய்யப் படவில்ல. "வசதி உள்ளவர்கள் நம்முடைய நாட்டில், உச்ச நீதிமன்றமே தீர்ப்பளித்த பின்னரும் எந்தளவுக்கு தப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு சரியான உதாரணம். COFEPOSA சட்டப்படி ஒருவரை கைது செய்து தடுப்புக் காவலில் வைத்தது சரியானது என்று உச்ச நீதிமன்றமே தீர்ப்பளித்து விட்டால் உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட வருக்கு எதிராக SAFEMA சட்டம் பாயும். அவரது சொத்துக்கள் மற்றும் அவரது உறவினர்களின் சொத்துக்களும் கூட பறிமுதல் ஆகும். குறைந்தபட்சம் ஓரிரு சொத்துக்களாவது, அதாவது கணக்கு காட்டப்படுவதற்காக பறிமுதல் செய்யப்படும். ஆனால் தினகரன் வழக்கில் உச்ச நீதி மன்றத் தீர்ப்பு வந்து பத்தாண்டுகள் ஆகியும் ஒரு குண்டு மணியளவுக்குக் கூட சட்டம் தன் கடமையை செய்யாதது அவலமானது,'' என்று 'ஒன்இந்தியா'விடம் கூறினார் சென்னையில் உள்ள அமலாக்கப் பிரிவில பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஓர் அதிகாரி. பணம் பாதாளம் வரைக்கும் பாயும் என்பதற்கு இதுவே சரியான உதாரணம் என்கிறார் அவர்.

Why the judicial department not for forfeit the assets of TTV Dinakaran who punished under COFEPOSA act.