வைகோவிடம் இருந்து திருமா, முத்தரசன், ராமகிருஷ்ணனுக்கு "விடுதலை"

வைகோவின் தன்னிச்சையான முடிவுகளாலே மக்கள் நல கூட்டணி உடைந்தது. இனியேனும் திருமா, முத்தரசன், ஜி. ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சுதந்திரமான முடிவுகளை எடுப்பார்கள்.

Here the reasons for MDMK quitting from the People Welfare Front.