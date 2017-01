வீட்டு சிறையில் கருணாநிதி- வைகோவை பேச தூண்டியது யார்? பரபர தகவல்

வீட்டு சிறையில் கருணாநிதி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக வைகோவை பேச தூண்டியது யார் என்பது குறித்து பரபரப்பான தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Here the behind the scenes of MDMK General Secretary Vaiko's comments on DMK leader Karunanidhi.